Во втором сезоне МастерШеф. Профессионалы победил Евгений Грибеник. Повар получил денежное вознаграждение в размене 1 млн грн.
— Сильный, профессиональный, спокойный и эрудированный. Он с самого начала зарекомендовал себя, как серьезный шеф и соперник, — опубликовал пост с победителем телеканал СТБ.
В суперфинале участники должны были приготовить блюда из тех ингредиентов, с которыми приходили на кастинг.
У Евгения были язычки ягненка с пюре из тыквы и цитрусовых, пюре из батата и желе из тархуна.
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На суперфинал Евгений захватил с собой особую посуду и инвентарь, чтобы удивить судей. Очевидно, это был очень удачный ход.
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Євген під час другого сезону #МастерШеф. Професіонали не раз доводив, що він досвідчений та по-справжньому професійний кухар. На суперфінал він захопив з собою особливий посуд та інвентар, щоб здивувати суддів. Чи вийде в нього? Пиши свою думку в коментарі ???? @masterchefstb #СТБ #МожливоВсе
Что известно о победителе МастерШеф
Евгению 35 лет, а сам он родом из Киева. Работает шеф-поваром в ресторане Фабиус. Всего на кухне Евгений работает уже 15 лет.
Преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины
Интересно, что именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа.
Фото: СТБ