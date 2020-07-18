Во втором сезоне МастерШеф. Профессионалы победил Евгений Грибеник. Повар получил денежное вознаграждение в размене 1 млн грн.

— Сильный, профессиональный, спокойный и эрудированный. Он с самого начала зарекомендовал себя, как серьезный шеф и соперник, — опубликовал пост с победителем телеканал СТБ.

В суперфинале участники должны были приготовить блюда из тех ингредиентов, с которыми приходили на кастинг.

У Евгения были язычки ягненка с пюре из тыквы и цитрусовых, пюре из батата и желе из тархуна.

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На суперфинал Евгений захватил с собой особую посуду и инвентарь, чтобы удивить судей. Очевидно, это был очень удачный ход.

Что известно о победителе МастерШеф

Евгению 35 лет, а сам он родом из Киева. Работает шеф-поваром в ресторане Фабиус. Всего на кухне Евгений работает уже 15 лет.

Преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины

Интересно, что именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа.

Фото: СТБ