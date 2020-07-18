The Telegraph извинилось перед Хржановским и выплатит компенсацию

Британское издание The Telegraph удалило материал о том, что в Украине прокуратура открыла уголовное дело против Ильи Хржановского, в котором его обвиняют в якобы жестоких пытках детей на съемках фильма Дау.
Британское СМИ уже принесло свои извинения. Кроме того, The Telegraph выплатит компенсацию режиссеру за нанесенный ущерб. В издании признали, что Хржановский не вел себя так, как утверждалось в статье от 23 апреля 2020 года.
Так работает система защиты чести и достоинства в Британии. Признание изданием такого уровня неправдивости распространенной информации о действиях Хржановского — важный прецедент, — прокомментировал извинения издания заместитель генерального директора Мемориального центра Бабий Яр Руслан Кавацюк.
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В свою очередь режиссер заявил, что пожертвует эти деньги на кампанию против антисемитизма.
Фильм Дау
Кинопроект режиссера Ильи Хржановского Дау отдаленно рассказывает о судьбе физика Льва Ландау, его семью и друзей.
Скандал разгорелся из-за того, что в одной из частей Дау. Дегенерация, которая появилась в свободном доступе 15 апреля, было множество кадров пыток над людьми и детьми.
— Детей не пытали. Дети были в абсолютно соблюденных условиях. Вся эта сцена была о том, как советская система относилась к людям. В этой сцене речь идет об эксперименте над сознанием, — заявил Хржановский в одном из интервью.
Источник: The Telegraph