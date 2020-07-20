Популярная американская модель и актриса Памела Андерсон снова удивила своих поклонников смелыми фотографиями.
53-летняя модель разделась в новой фотосессии для сервиса Jasmin.
Андерсон сняла в откровенных позах на кровати, а из одежды на ней ничего не было.
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Волосы модель распустила, а на лице был макияж в стиле смоки-айс.
В комментариях поклонники отмечают, что Андерсон до сих пор выглядит потрясающе и может себе позволить такие откровенные фото.
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@jasmindotcom live tomorrow (every Monday) 1120h PST (Vancouver time zone) one day it will all make sense …
Памела Андерсон о фильме Спасатели Малибу
Памела Андерсон разочарована фильмом Спасатели Малибу с Дуэйном Джонсоном, где она сыграла эпизодическую роль.
По ее словам, попытка сделать фильм из сериала не всегда удачная.