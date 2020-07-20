Популярная американская модель и актриса Памела Андерсон снова удивила своих поклонников смелыми фотографиями.

53-летняя модель разделась в новой фотосессии для сервиса Jasmin.

Андерсон сняла в откровенных позах на кровати, а из одежды на ней ничего не было.

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Волосы модель распустила, а на лице был макияж в стиле смоки-айс.

В комментариях поклонники отмечают, что Андерсон до сих пор выглядит потрясающе и может себе позволить такие откровенные фото.

Памела Андерсон о фильме Спасатели Малибу

Памела Андерсон разочарована фильмом Спасатели Малибу с Дуэйном Джонсоном, где она сыграла эпизодическую роль.

По ее словам, попытка сделать фильм из сериала не всегда удачная.