Самые высокооплачиваемые звезды в Instagram - топ-5

Сервис Hopper HQ опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram.

Рекламные посты в популярном фотоприложении в последние годы стали одним из значимых источников дохода знаменитостей.

Американский актер Дуэйн Джонсон зарабатывает за один рекламный пост более $1 млн.

За одну публикацию молодая бизнесвумен может заработать около $986 тыс.

Один рекламный пост стоит $889 тыс.

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Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян в рейтинге разместилась на две позиции ниже своей сестры, за одну публикацию знаменитость может получить $858 тыс.

За пост она берет $853 тыс.

У звезд спорта из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса, также появилось достаточно свободного времени. Некоторые из них использовали его для обновления своих аккаунтов в социальных сетях.

Кроме снимков развлекательного характера или отрывков из тренировок в условиях изоляции, спортсмены публиковали и рекламные посты.

Благодаря публикациям в Instagram в период с 12 марта по 14 мая топ-футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар обогатились более чем €1 млн.