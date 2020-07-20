Известная американская певица Кэти Перри считает, что у беременных меняется мировоззрение во время вынашивания ребенка. Она пожаловалась на отеки и заявила, что ее тело теперь очень большое.

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35-летняя певица призналась, что на последних неделях беременности ее вес составляет 86 килограммов.

— Я очень благодарна за то, каким стало мое тело. Я уважаю всех женщин, которые проходят через это. Во время беременности у нас меняется мировоззрение. Но у меня все отекло. Мои руки отекли, ноги тоже начинают отекать! Я огромная, — отметила исполнительница.

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View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Jun 16, 2020 at 9:04pm PDT

Беременная Кэти Перри 5 марта впервые презентовала клип на песню Never Worn White.

Слухи о том, что 35-летняя Кэти Перри беременная от 43-летнего Орландо Блума, появились в начале февраля. Дело в том, что певица начала носить неоднозначные наряды. Даже одеваясь в облегающие платье, артистка умудрялась всячески прикрывать живот.

Однако 5 марта певица подтвердила эти слухи и презентовала клип на песню Never Worn White, где показала круглый животик.

Источник: Metro