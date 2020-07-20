Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп “явно угрожал” ее убить много раз в течение их отношений.

Об этом бывшая жена голливудского актера заявила во время показаний в лондонском суде.

На вопрос о том, применяла ли она когда-либо насилие против Деппа, актриса ответила отрицательно и добавила, что годами подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны Деппа.

Херд призналась, что иногда выходила из себя, но только в ситуациях, когда должна была себя защищать.

Херд рассказала, что ее бывший муж однажды чуть ее не задушил.

— Он так сильно давил на мою шею, что я не могла дышать. Думала, что он меня убьет, — сказала она в суде.

Херд также утверждает, что Депп разорвал на ней ночную рубашку и завернул в куски ткани стейк, который она планировала приготовить, а затем испачкал в крови от сырого мяса все ее вещи.

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Суд Деппа против The Sun

Херд проходит свидетелем в судебном процессе Деппа против издания The Sun.

Актер обвинил журналистов в клевете после того, как газета написала о том, что он избивал Херд.

Депп заявил в суде, что его бывшая жена была с ним только ради карьеры, а во время брака унижала и избивала его.

Депп рассказал, что однажды Херд бросила в него бутылку, которой ему отрезало часть пальца руки.

Источник: BBC