Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала пластичность своей фигуры и рассказала об основных преимуществах стретчинга.

Фото шпагата звезда опубликовала в Instagram.

Стретчинг — комплекс упражнений для гибкости тела. Певица отметила, что этот вид фитнеса положительно влияет на кровеносную, лимфатическую и нервную системы. Также, по словам звезды, стретчинг замедляет процессы старения.

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Известно, что Злата Огневич давно увлекается спортом, поэтому часто публикует фото и видеоролики, где она занимается гимнастическими упражнениями. Поклонники звезды всячески поддерживают ее и выражают восхищение ее достижениями:

Ты просто бомба ракета!

Злата, ты красавица!

Молодчинка, супер тренировка для тела!

Недавно Факты ICTV рассказывали, что Злата Огневич приняла участие в популярном флешмобе Pillow challenge.