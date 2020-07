View this post on Instagram

А Вы знали что #СТРЕТЧИНГ это: ????Активное стимулирующее влияние на кровеносную и лимфатическую системы ????Повышение эластичности мышц, что способствует снижению вероятности травм ????Способствует избавлению от застарелых болей (особенно в области спины) ????Замедляет процессы старения при условии многолетней регулярности занятий ????Способствует улучшению обмена веществ ????Помогает избавиться от психологического напряжения и стрессов Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки ???????????? в супер-студии @graces_studio_vversalskaya ✌???? #ZlataOgnevich