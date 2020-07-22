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Факты / Шоу-бизнес

Злата Огневич похвасталась шпагатом и рассказала о пользе стретчинга

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала пластичность своей фигуры и рассказала об основных преимуществах стретчинга.

Фото шпагата звезда опубликовала в Instagram.

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А Вы знали что #СТРЕТЧИНГ это: ????Активное стимулирующее влияние на кровеносную и лимфатическую системы ????Повышение эластичности мышц, что способствует снижению вероятности травм ????Способствует избавлению от застарелых болей (особенно в области спины) ????Замедляет процессы старения при условии многолетней регулярности занятий ????Способствует улучшению обмена веществ ????Помогает избавиться от психологического напряжения и стрессов Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки ???????????? в супер-студии @graces_studio_vversalskaya ✌???? #ZlataOgnevich

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Стретчинг — комплекс упражнений для гибкости тела. Певица отметила, что этот вид фитнеса положительно влияет на кровеносную, лимфатическую и нервную системы. Также, по словам звезды, стретчинг замедляет процессы старения.

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Известно, что Злата Огневич давно увлекается спортом, поэтому часто публикует фото и видеоролики, где она занимается гимнастическими упражнениями. Поклонники звезды всячески поддерживают ее и выражают восхищение ее достижениями:

  • Ты просто бомба ракета!
  • Злата, ты красавица!
  • Молодчинка, супер тренировка для тела!

Недавно Факты ICTV рассказывали, что Злата Огневич приняла участие в популярном флешмобе Pillow challenge.

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