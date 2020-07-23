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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Chica Bamboni: Mozgi презентовали зажигательный клип

Украинская группа Mozgi выпустила новый клип на песню Chica Bamboni.

Этот трек стал одним из самых популярных в Instagram и Tik Tok. Пользователи сети делятся с подписчиками своими видео, где танцуют. Посмотреть в соцсетях можно по хештегу #chicabamboni.

Режиссером клипа на песню Chica Bamboni стал Алан Бадоев, оператором — Илья Михайлусь. Исполнительный продюсер – Ирина Горовая.

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Слова к песне написал Алексей Потапенко, авторами музыки стали Алексей Завгородний и Алексей Потапенко.

Группа Mozgi существует с 2014 года. Первыми песнями группы были Аябо и Хлам. В состав входят Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED (Эд), RUSONE (Рус).

Участники группы выступают в черной одежде.

В этот же день клип на песню Кино выпустила и группа Антитела. Трек стал своеобразным откликом на события настоящего времени.

Как признается фронтмен группы, в центре, как всегда, есть мораль. Эта песня и клип – о жизни, о людях и о любви.

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