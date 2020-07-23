Группа Антитела презентовала клип на песню Кино, которая стала своеобразным откликом на события настоящего времени. Об идее создания и реализации проекта – читайте в материале.

Работа над клипом началась еще за несколько месяцев до съемок. Как признается фронтмен группы, в центре, как всегда, есть мораль. Эта песня и клип – о жизни, о людях, о любви, однако Антитела верят, что каждый зритель здесь найдет что-то свое.

Эта песня и это видео поможет всем пережить эти драматические времена, которые выпали на нашу судьбу, – поделился мнением Тарас Тополя.

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Снимали клип в Олешковских песках (Херсонская область) под палящим солнцем. Работа продолжалась днем ​​и ночью. Чтобы воплотить задуманное, понадобилось немало времени, усилий и техники: в частности, для установления необходимой конструкции были задействованы трактор и пожарная машина.

В съемках принимали участие команда иллюзионистов Magic 5, а также группа стимпанкеров из Киева и Херсона.

Тарас Тополя признался, что группа готовит к выпуску новый альбом.

Недавно фронтмен группы Антитела рассказал, как провел время со своей семьей во время карантина.

Источник: Антитела