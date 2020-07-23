Певица Анна Седокова третий раз выходит замуж. Ее избранник 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение.

— Мне кажется, до тебя не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит любить больше жизни. Любить не смотря ни на что, — отметила Седокова.

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Также она пообещала будущему мужу стать лучшей женой, другом и партнером, родить еще детей.

— Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе Да. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной, — заявила певица.



37-летняя Анна Седокова официально уже дважды была замужем. Первым ее избранником стал футболист Валентин Белькевич, которому она родила дочь Алину, но брак вскоре распался.

Второй раз Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского и родила ему дочку Монику. Однако пара разошлась через несколько лет, девочка осталась жить в США с отцом. А Анна родила еще и сына Гектора от молодого российского олигарха Артема Комарова. С ним певица рассталась еще до рождения ребенка.

Впервые о романе с Янисом она заговорила осенью 2019 года.