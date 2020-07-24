Популярная американская певица и модель Ciara родила мальчика. Это уже ее третий ребенок.

Видео с новорожденным малышом она поделилась на своей странице в Instagram.

— С Днем рождения Вин! Мама и папа любят тебя! Вин Гаррисон Уилсон, — подписала видео певица.

Пользователи сразу начали поздравлять певицу и желать мальчику крепкого здоровья.

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Это третий ребенок Ciara и ее второй мальчик. В Уилсона и Ciara первый ребенок появился в 2017 году — девочка. У Ciara также есть сын от рэпера Future.

Певица объявила о своей третьей беременности еще в январе, а пол ребенка родители узнали в апреле.

Кто такая Ciara

Ciara — американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, актриса, модель и режиссер клипов. Девушка соединила в себе много направлений.

Певица дебютировала летом 2004 года с песней Goodies.

В 2006 году получила премию Грэмми за Лучшее музыкальное видео: Lose Control.