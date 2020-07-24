Популярная американская певица и модель Ciara родила мальчика. Это уже ее третий ребенок.
Видео с новорожденным малышом она поделилась на своей странице в Instagram.
— С Днем рождения Вин! Мама и папа любят тебя!
Вин Гаррисон Уилсон, — подписала видео певица.
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Happy Birthday WIN!!! Mommy & Daddy Love You! Win Harrison Wilson 7.23.2020 8lbs 1 oz. ❤️ ????????
Пользователи сразу начали поздравлять певицу и желать мальчику крепкого здоровья.
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Это третий ребенок Ciara и ее второй мальчик. В Уилсона и Ciara первый ребенок появился в 2017 году — девочка. У Ciara также есть сын от рэпера Future.
Певица объявила о своей третьей беременности еще в январе, а пол ребенка родители узнали в апреле.
Кто такая Ciara
Ciara — американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, актриса, модель и режиссер клипов. Девушка соединила в себе много направлений.
Певица дебютировала летом 2004 года с песней Goodies.
В 2006 году получила премию Грэмми за Лучшее музыкальное видео: Lose Control.