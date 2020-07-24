Украинский певец Потап рассказал, что ссорится со своей супругой Настей Каменских редко и по мелочам.

Об этом рассказал Потап в интервью Маше Ефросининой.

— Бывают очень маленькие какие-то штучки из-за того, что мы договариваемся о чем-то. Например, мы договорились, что месяц проведем спортивный: похудеем, засечем сколько ты сбросил килограмм, не будем пить, курить и так далее. И тут я получаю Заслуженного артиста… Заваливаются гости и я уже пью со всеми, бассейн, хи-хи, ха-ха. Настя говорит: “Ну Леш, ты же обещал!”, а я говорю: “Ну заслуженный артист, ну как?”, — рассказал он.

По словам Потапа, Каменских срывается со своего режима только из-за него и иногда злится.

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Также он рассказал, что разбрасывает свои вещи и забывает о них.

Артист связывает это с частыми гастролями и жизнью в отелях.

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Свадьба Насти Каменских и Потапа состоялась 23 мая 2019 года в Киеве. Пара устроила празднование в ресторане за городом.

Однако позже стало известно, что пара зарегистрировала брак еще задолго до киевской свадьбы — 18 октября 2018 года.

Свадьба прошла в Лас-Вегасе. По словам Каменских, бракосочетание стало неожиданностью и сюрпризом для нее. Чтобы собраться на церемонию, у нее было только три часа.