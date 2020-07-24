Меган Маркл подала в суд на журналистов за снимок сына

Жена принца Гарри Меган Маркл подала в суд на папарацци за снимок их сына Арчи, который был сделан с беспилотника.
Мальчика сфотографировали на территории частного дома супругов, что противоречит законодательству штата Калифорния, куда переехала семья.
Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что это — прямое вторжение в их в частную жизнь.
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— Законодательство штата гарантирует каждому человеку и семье право на частную жизнь у себя дома. Никакие беспилотники, вертолеты или телеобъективы не могут забрать это право, — подчеркнул адвокат Майкл Кумп.
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Это уже второй раз, когда Меган Маркл судится с журналистами: первый иск против издания The Mail on Sunday (через публикацию частного письма своему отцу) она проиграла в конце мая 2020 года.
Согласно материалам суда, герцогиня не чувствовала себя защищенной в поместье королевской семьи Великобритании во время своей беременности.
Именно это стало причиной отказа супругов от выполнения королевских обязанностей, которое состоялось 31 марта.
Кроме этого, Меган Маркл и принц Гарри больше ничего не будут публиковать на своей странице Royal Sussex в Instagram.