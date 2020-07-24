Меган Маркл подала в суд на журналистов за снимок сына

Жена принца Гарри Меган Маркл подала в суд на папарацци за снимок их сына Арчи, который был сделан с беспилотника.

Мальчика сфотографировали на территории частного дома супругов, что противоречит законодательству штата Калифорния, куда переехала семья.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что это — прямое вторжение в их в частную жизнь.

Читайте: Арчи 1 год! Как сын Меган Маркл и принца Гарри отпразднует день рождения

— Законодательство штата гарантирует каждому человеку и семье право на частную жизнь у себя дома. Никакие беспилотники, вертолеты или телеобъективы не могут забрать это право, — подчеркнул адвокат Майкл Кумп.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 6 Тра 2020 р. о 12:57 PDT

Это уже второй раз, когда Меган Маркл судится с журналистами: первый иск против издания The Mail on Sunday (через публикацию частного письма своему отцу) она проиграла в конце мая 2020 года.

Согласно материалам суда, герцогиня не чувствовала себя защищенной в поместье королевской семьи Великобритании во время своей беременности.

Именно это стало причиной отказа супругов от выполнения королевских обязанностей, которое состоялось 31 марта.

Кроме этого, Меган Маркл и принц Гарри больше ничего не будут публиковать на своей странице Royal Sussex в Instagram.