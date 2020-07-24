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Мел Гибсон тайно лечился в больнице от коронавируса

В апреле американский актер Мел Гибсон заболел коронавирусом и проходил лечение в больнице.

Представитель 64-летнего актера рассказал, что у Гибсона есть антитела и он здоров.

В апреле он неделю находился в больнице.

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Также по его словам, в больнице актера лечили препаратом Ремдесивир.

После того, как тест показал положительный результат на коронавирус, актер принял решение не разглашать свой диагноз.

Коронавирус у Тома Хэнкса

Одним из первых голливудский актеров, кто заразился коронавирусом стал Том Хэнкс.

12 марта Том Хэнкс и Рита Уилсон сообщили, что заболели коронавирусом. Пара находилась в Австралии на съемках фильма об Элвисе Пресли.

17 марта их выписали из больницы после лечения. Пара проходила карантин в своем арендованном доме в Квинсленде.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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