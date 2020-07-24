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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Российская певица, выступавшая в Крыму, отменила концерты в Украине

Запланированный на сегодня концерт российской певицы Zivert в Одессе не состоится. Также поклонникам придется возвращать билеты на выступление в Киеве, которое было запланировано на 4 августа.

Zivert отменила концерты в Киеве и Одессе

Об отмене своих концертов в Одессе и Киеве сообщила сама Zivert в Instagram.

Певица объяснила, что не сможет приехать в Украину из-за того, что Россия до сих пор находится в красной зоне по распространению коронавируса.

Приобретенные билеты вернут в период с 21 июля до 28 июля, добавила Zivert.

Напомним, Zivert нарушила украинское законодательство, когда приезжала с гастролями в аннексированный Крым. В то же время представители концертной площадки в Украине, где должно было состояться шоу певицы, утверждают, что звезда уже выступала после этого в Киеве.

Zivert отменила концерты в Киеве и Одессе

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Российского актера не пустили в Украину

13 июля 2020 года украинские пограничники развернули в аэропорту Борисполь российского актера Антона Пампушного.

Россиянина не пустили в Украину из-за его посещения аннексированного Крыма во время съемок в российском фильме Балканский рубеж.

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