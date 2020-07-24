Отдых в Украине 2020: куда поехать

Отдых в Украине 2020 году может стать самым оптимальным вариантом в условиях пандемии.
Но, куда поехать отдыхать в Украине? На этот вопрос ответил лидер группы Без Обмежень Сергей Танчинец.
Певец выделил топ-3 места в Украине, куда сам регулярно ездит и поэтому рекомендует такой отдых.
Буковель
В горнолыжный курорт Буковель Сергей советует ехать зимой. Это хороший вариант.
Здесь безопасные трассы и их много. К тому же, они различаются по сложности, поэтому новичку будет здесь комфортно учиться.
Однако надо быть готовым к довольно высоким ценам по сравнению с другими курортами.
— Мне очень нравится Буковель как зимний отдых, — отмечает Сергей.
Однако в Буковель можно ехать в любое время года, особенно летом. Погода прекрасная, цены немного ниже, чем зимой, а подъемники все так же работают.
Здесь можно спокойно гулять и наслаждаться свежим горным воздухом.
Закарпатье
Сергей сам родом из Закарпатья, поэтому для него это особое место, наполненое любовью к родной земле.
— Для меня, самое крутое место для отдыха в Украине — Закарпатская область.
Больше всего певцу нравится приезжать сюда, чтобы походить по Карпатским лесам, собрать грибы и полюбоваться окружающими красотами.
А любоваться есть чем. Приехав в Закарпатье, вы можете остановиться в уютном отеле, найти местных, которые сдают небольшие домики или попробовать переночевать в палатке.
Здесь спокойно можно путешествовать селами, осматривая новые локации, или остаться на одном месте и просто отдохнуть от лишних мыслей.
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Черное море
Еще одно любимое место певца, где он любит проводить отдых в Украине, — Черное море, в частности, Одесса.
— Раньше мы ездили отдыхать на мыс Фиолент под Севастополь — там очень красиво.
Однако сейчас мы этого делать не можем, хотя я уверен, что рано или поздно мы сможем ездить в свой украинский Крым.
Отдых на море — это хорошая возможность провести летний отпуск вместе с детьми или же устроить романтические выходные.
Сейчас, когда наплыв туристов немного спал, можно найти жилье на любой вкус по доступной вам цене.
К тому же, путешествовать Одесской областью просто, ведь есть много междугородного транспорта.
К слову, мы также составляли свои подборку, куда поехать летом в Украине. Здесь найдутся варианты отдыха и для любителей гор, и для поклонников моря.