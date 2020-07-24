Отдых в Украине 2020: куда поехать

Отдых в Украине 2020 году может стать самым оптимальным вариантом в условиях пандемии.

Но, куда поехать отдыхать в Украине? На этот вопрос ответил лидер группы Без Обмежень Сергей Танчинец.

Певец выделил топ-3 места в Украине, куда сам регулярно ездит и поэтому рекомендует такой отдых.

Буковель

В горнолыжный курорт Буковель Сергей советует ехать зимой. Это хороший вариант.

Здесь безопасные трассы и их много. К тому же, они различаются по сложности, поэтому новичку будет здесь комфортно учиться.

Однако надо быть готовым к довольно высоким ценам по сравнению с другими курортами.

— Мне очень нравится Буковель как зимний отдых, — отмечает Сергей.

Однако в Буковель можно ехать в любое время года, особенно летом. Погода прекрасная, цены немного ниже, чем зимой, а подъемники все так же работают.

Здесь можно спокойно гулять и наслаждаться свежим горным воздухом.

Закарпатье

Сергей сам родом из Закарпатья, поэтому для него это особое место, наполненое любовью к родной земле.

— Для меня, самое крутое место для отдыха в Украине — Закарпатская область.

Больше всего певцу нравится приезжать сюда, чтобы походить по Карпатским лесам, собрать грибы и полюбоваться окружающими красотами.

А любоваться есть чем. Приехав в Закарпатье, вы можете остановиться в уютном отеле, найти местных, которые сдают небольшие домики или попробовать переночевать в палатке.

Здесь спокойно можно путешествовать селами, осматривая новые локации, или остаться на одном месте и просто отдохнуть от лишних мыслей.

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Черное море

Еще одно любимое место певца, где он любит проводить отдых в Украине, — Черное море, в частности, Одесса.

— Раньше мы ездили отдыхать на мыс Фиолент под Севастополь — там очень красиво. Однако сейчас мы этого делать не можем, хотя я уверен, что рано или поздно мы сможем ездить в свой украинский Крым.

Отдых на море — это хорошая возможность провести летний отпуск вместе с детьми или же устроить романтические выходные.

Сейчас, когда наплыв туристов немного спал, можно найти жилье на любой вкус по доступной вам цене.

К тому же, путешествовать Одесской областью просто, ведь есть много междугородного транспорта.

К слову, мы также составляли свои подборку, куда поехать летом в Украине. Здесь найдутся варианты отдыха и для любителей гор, и для поклонников моря.