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Факты / Шоу-бизнес / Кино

От Аватара до Звездных войн: компания Disney перенесла релиз ряда фильмов

The Walt Disney Company переносит премьеры ряда фильмов из-за пандемии коронавируса в мире.

Так, релиз ленты Мулан, который должен был состояться в августе 2020 года, уже задерживается. Теперь премьера отложена на неопределенный срок.

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В Disney отметили, что специалисты компании решают, как лучше показать фильм зрителям по всему миру.

Фильм Аватар 2 должен был увидеть мир в декабре 2021 года, однако теперь премьеру перенесли на 2022 год.

Звездные войны также выдут через год от запланированной даты релиза – в декабре 2023 года.

Мои мысли тихие выйдет на НВО Europe

Осенью на НВО Europe выйдет картина Мои мысли тихие — дебютный украинский фильм режиссера Антонио Лукича.

Контракт на показ ленты подписали еще весной, однако, только сейчас завершился этап передачи всех материалов ленты согласно международным стандартам QC компании HBO.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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