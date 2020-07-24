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Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Вызывает яркие чувства: Потап рассказал о самых необычных местах для секса

Украинский певец Потап рассказал, что самое необычное место, где у него был секс – это самолет.

Об этом он признался в интервью Маше Ефросининой.

— Не раз было в самолете даже. Если большой боинг, там можно поместиться. Были попытки и в маленьких самолетах конечно, но у нас это и продолжается. Мы тянемся друг к другу и любим друг друга.

Также Потап признался, что была близость с Каменских в гримерке после корпоративов и в автобусе с людьми.

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— Она у меня вызывает такие чувства, и не может остановить. Когда долго не видимся бывает даже секс по телефону, — признается Потап.

Также в интервью Потап рассказал, что ссорится со своей супругой Настей Каменских редко и по мелочам.

По словам Потапа, Каменских срывается со своего режима только из-за него и иногда злится. Также он рассказал, что разбрасывает свои вещи и забывает о них. Артист связывает это с частыми гастролями и жизнью в отелях.

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