Владимир Высоцкий - биография и подробности жизни

25 июля 2020 исполняется 40 лет со дня смерти актера, певца и поэта Владимира Высоцкого. Он был и остается кумиром, а его песни продолжают звучать на концертах и ​​в домах многих.

К годовщине Факты ICTV подготовили материал о певце.

Биография Владимира Высоцкого

Будущий актер родился 25 января 1938 году в Москве.

Его отцом был военный связист родом из Киева, а мать — переводчицей немецкого языка.

Владимир Высоцкий рос в Москве. На детство будущего актера пришлись события Второй мировой войны. Мальчик вместе с матерью переехал в Оренбургскую область, но в 1943 году уже вернулся в город.

После войны некоторое время жил в Германии.

В 1955 году окончил школу и поступил в Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева, но бросил его через год.

В следующем году поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко.

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С 1960 года начинает играть на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, Московского театра миниатюр.

Параллельно снимается в кино, его первые работы — Сверстники (1959), Карьера Димы Горина (1961).

В то же время пишет первые песни 49 дней, Татуировка.

С 1964 года начинает работать в Московском театре драмы и комедии на Таганке, он играл в нем до конца жизни.

1967 год становится переломным для его кинокарьеры: выходит фильм Вертикаль, который приносит ему славу.

Он также выпускает пластинку с песнями.

С этого времени он нередко выезжает за границу, где записывает еще четыре диска.

В 1971 году на сцене театра на Таганке играет Гамлета. По мнению театральных критиков, это его лучшая роль.

Владимир Высоцкий был трижды женат, имел двоих детей.

Смерть Владимира Высоцкого

Актер много работал: днем ​​в театре или на киностудиях, а ночью — писал песни. Он спал всего три — четыре часа в сутки. Кроме того, актер злоупотреблял алкоголем.

25 июля 1979 года во время концерта в Узбекистане он потерял сознание. Есть версия, что это была клиническая смерть.

Через год, 25 июля 1980 года, Высоцкий умер на 42 году жизни. По одной из версий, организм не выдержал ритма жизни.

Владимир Высоцкий и Киев

В Киеве, в доме на улице Бульварно-Кудрявская, 42, жили дедушка и бабушка певца по отцовской линии, которых Владимир Высоцкий посещал с самого детства.

Кроме того, он проведывал отца, который служил в штабе Киевского военного округа.

Также его первая любовь и первая жена Изольда Жукова после окончания вуза работала в Киеве, в театре Леси Украинки, из-за чего певец проводил много времени в городе.

И даже после развода с ней Владимир Высоцкий неоднократно посещал украинскую столицу с концертами, а также во время съемок фильмов и в составе театральных групп.

Фильм о Владимире Высоцком

В декабре 2011 года вышел фильм о жизни актера Высоцкий. Спасибо, что живой.

Кинокартина рассказывает о его профессиональном становлении и отношениях с женщинами. Поражает внешнее сходство актера с бардом.

Высоцкого сыграл Сергей Безруков.

Фото: Избранное, Kievlyanin2015