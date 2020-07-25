В Украине в августе объявят национальный отбор для участия в детском Евровидении 2020, которое состоится в Польше 29 ноября.

Сдвинь мир (Move the World) — это лозунг конкурса. Он должен напомнить о силе единства всех людей на планете, независимо от того, чем они занимаются.

Конкурс второй раз подряд будет принимать общественный вещатель Telewizja Polska.

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Детское Евровидение 2019

Украину на детском Евровидении 2019 представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

Впервые конкурс провели в 2003 году, Украина участвует с 2006-го. За все время в нем приняли участие 39 стран.

Евровидение 2020

Основной международный песенный конкурс Евровидение 2020 в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.

Однако группа Go_A, которая выиграла нацотбор, будет представлять Украину на Евровидении в 2021 году. Дополнительный отбор проводиться не будет.

Источник: Суспільне