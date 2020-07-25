Сегодня, 25 июля, ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Пара только официально оформила свой союз, а празднование решила перенести на неопределенный срок в связи с ситуацией в мире, и Украина в частности.

— Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать тоже самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это, действительно, удобно, доступно и главное — безопасно, — отметил вице-премьер.











Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Алексея Резникова / 3 фотографии

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Дату росписи Юлия и Алексей также переносили из-за карантинных ограничений. Церемония должна была состояться еще в начале июня.

— Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность, — рассказала Юлия Зорий.

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

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О помолвке Алексея Резникова и Юлии Зорий стало известно 14 февраля 2020 года.

Резников в начале февраля был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске.

— Когда я сделал пост, в момент увольнения с публичной службы, о том, что есть в планах доучиться и влюбиться. Планы всегда реализуются, если сознательно отправляешь запрос во Всемирное пространство. Она сказала так, — написал Резников у себя на странице Facebook.