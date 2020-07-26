Блогер и ведущая Настя Ивлеева и ее муж репер Элджей заразились коронавирусом.

Об этом Ивлеева сообщила в Instagram.

— Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! Подробности нашей болезни, симптомы, расскажу чуть позже, — написала Настя Ивлеева.

Рэпер пошутил, что раз у него корона, он теперь — король.











Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом / 3 фотографии

Ивлеева последние несколько дней говорила, что они с мужем болеют, поэтому сдали тест на Covid-19. Результат оказался положительным.

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Вместе с парой сейчас живет мама Насти — она в зоне риска.

Коронавирус у Тома Хэнкса

Одним из первых голливудский актеров, кто заразился коронавирусом стал Том Хэнкс.

12 марта Том Хэнкс и Рита Уилсон сообщили, что заболели коронавирусом. Пара находилась в Австралии на съемках фильма об Элвисе Пресли.

17 марта их выписали из больницы после лечения. Пара проходила карантин в своем арендованном доме в Квинсленде.