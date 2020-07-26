Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Известный американский рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.
Он также добавил, что очень сожалеет о том, что допустил обсуждения их личной жизни в Twitter.
I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.
I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.
— ye (@kanyewest) July 25, 2020
— Я хотел бы извиниться перед своей женой Ким за то, что публично рассказал о том, что было нашим личным делом. Я не смог защитить ее так, как она всегда защищала меня.
Ким, также я хочу сказать, что знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо, что ты всегда была рядом со мной и была готова поддержать меня.
Ким пока не давала никаких комментариев и реакций в ответ на сообщение мужа, отца их четверых детей.
Конфликт между Ким и Канье
Началось все с первой встречи Канье Уэста с избирателями, которая состоялась после объявления планов баллотироваться в президенты США.
Там рэпер, будучи очень откровенным, рассказал, что его старшей дочери Норт могло и не быть — он настаивал, чтобы Ким сделала аборт.
Мать Ким Кардашьян была шокирована тем, что Канье объявил об этом публично.
После этого рэпер начал “Twitter-войну” против своей жены и тещи, угрожая и публикуя унизительные факты из жизни семьи.
Ким Кардашьян заявила, что поведение его супруга объясняется биполярными расстройствами, что еще больше разозлило Канье.
На фоне скандальных твитов в сети начали распространяться слухи, что пара готовит документы о разводе.
Сейчас Ким с четырьмя детьми живет отдельно от Канье, а самого рэпера на днях заметили возле одной из психиатрических клиник.