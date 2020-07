Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Известный американский рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.

Он также добавил, что очень сожалеет о том, что допустил обсуждения их личной жизни в Twitter.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020