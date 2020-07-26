Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Известный американский рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.

Он также добавил, что очень сожалеет о том, что допустил обсуждения их личной жизни в Twitter.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

— Я хотел бы извиниться перед своей женой Ким за то, что публично рассказал о том, что было нашим личным делом. Я не смог защитить ее так, как она всегда защищала меня. Ким, также я хочу сказать, что знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо, что ты всегда была рядом со мной и была готова поддержать меня.

Ким пока не давала никаких комментариев и реакций в ответ на сообщение мужа, отца их четверых детей.

Конфликт между Ким и Канье

Началось все с первой встречи Канье Уэста с избирателями, которая состоялась после объявления планов баллотироваться в президенты США.

Там рэпер, будучи очень откровенным, рассказал, что его старшей дочери Норт могло и не быть — он настаивал, чтобы Ким сделала аборт.

Мать Ким Кардашьян была шокирована тем, что Канье объявил об этом публично.

После этого рэпер начал “Twitter-войну” против своей жены и тещи, угрожая и публикуя унизительные факты из жизни семьи.

Ким Кардашьян заявила, что поведение его супруга объясняется биполярными расстройствами, что еще больше разозлило Канье.

На фоне скандальных твитов в сети начали распространяться слухи, что пара готовит документы о разводе.

Сейчас Ким с четырьмя детьми живет отдельно от Канье, а самого рэпера на днях заметили возле одной из психиатрических клиник.

Фото: kanyewestt_official, kimkardashian