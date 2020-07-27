Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал, как переживает карантин с семьей и как введение карантинных мероприятий повлияло на творчество его юмористического шоу Варьяты.

— Было несколько вспышек в голове, которые появлялись. Первое — это безопасность семьи, мы отбыли карантин максимально серьезно. Раз в неделю мы выезжали за 40 км от Киева, нашли себе место на берегу озера, где устраивали пикники.

Он рассказал, что только в конце мая его семья сделала смягчение карантина и поехала на отдых в Карпаты.

— Однако мы даже не пересекались с людьми, которые нам сдали домик.

В начале карантина одним из волнующих вопросов для телеведущего была деятельность шоу Варьяты, где он является руководителем.

Сергей Притула рассказал, что сначала концерты переносили, однако уже позже стало понятно, что пандемия коронавируса в Украине затянется.

— Ближайший концерт у нас запланирован на 28 августа, последний был 10 марта. Полгода мы без концертов. Это сразу заставило начать искать новые горизонты, потому что если нет концертов, телесъемок, корпоративной деятельности, где же деньги брать на содержание коллектива.

Он рассказал, что сейчас фонд расходов оптимизирован, поэтому не очень сильно переживает за благополучие коллектива.

— У нас все начали активно развивать свои соцсети, делать видео для YouTube, появились монетизация и рекламодатели.

Согласно социсследованию, которое провели в начале года, рейтинг действующего мэра Виталия Кличко составляет 31%. В то же время за Сергея Притулу готовы проголосовать 9,9% киевлян.