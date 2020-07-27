Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников очередным зажигательным фото в Instagram.

На фотографии Настя позирует в купальнике с леопардовым принтом, который подчеркивает бедра и талию. Читатели оценили фото — всего за два часа пост собрал почти 100 тыс. лайков.

— Нереальная, шикарная фигура, выглядишь счастливой, — комментируют поклонники.

Новое фото Настя Каменских подписала:

— Сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка — это любовь!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Лип 2020 р. о 4:19 PDT

В понедельник, 27 июля, певица выступает на одном из курортов в Турции.

Своим постом она сообщила, что ожидает крутую вечеринку во время своего концерта на берегу моря.

Как менялась Настя Каменских

33-летняя певица Настя Каменских прошла путь от обладательницы пышных форм до фитоняшки за время своей певческой карьеры.

Несмотря на победу в номинации Самая красивая женщина Украины 2009 по версии журнала Viva, уже через несколько лет Каменских набрала вес, о чем говорили неудачно выбранные платья и невыгодные ракурсы.

Однако со временем Настя начала уделять значительное внимание спорту, лишилась лишних пометок на весах и даже завела спортивный блог, где дает практические советы, как держать себя в форме.