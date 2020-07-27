Сергей Притула рассказал о юных годах, пути к успеху и ценностях

Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал о своих юных годах и пути к успеху, жизненных ценностях и новых сферах для реализации.
По его словам, путь к славе был непростым, телеведущий много работал, а примером для подражания для него стал старший брат.
— Наша семья была не очень богатой. И родители регулярно объясняли нам с братом, что финансов для того, чтобы порешать наше высшее образование, как это было принято в 90-х, не было. Они всегда говорили: что знаете — на плечах не носите, — рассказывает Сергей Притула.
Сергей Притула настойчиво учился в школе, получил золотую медаль. В 11 классе защитил МАН и получил второе место, что позволило ему поступить в Тернопольскую академию народного хозяйства по собеседованию.
— Старший брат закончил школу без золотой медали, но он выиграл Всеукраинскую олимпиаду по правоведению. Он стал для меня неким ориентиром, потому что это дало ему возможность поступить в вуз без экзаменов, по результатам собеседования, — добавляет телеведущий.
Свои амбициозность и неугомонность он объясняет генами.
— Гены — не вши, пальцем не раздавишь. Отец у меня был спринтером в молодости, брал золото на Спартакиадах, а мама была старостой общежития. Они были очень активными людьми, — комментирует Сергей Притула.
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Не сбавил темп телеведущий и во время обучения в вузе, он активно участвовал в различных молодежных организациях, акциях. Сергей Притула начал работать еще в студенческие годы. На первое место он устроился тайно от родителей.
— В моей жизни появилось радио. Я мечтал пойти на работу как можно быстрее. На первом курсе родители были против. На втором я тайком от них прошел собеседование на радиостанцию. И они узнали, что я работаю на радио где-то месяцев через четыре, — рассказывает он.
Повлияло на становление Сергея Притулы и обучение за рубежом, в Великобритании.
— У меня был на год выезд в Лондон, который также перевернул мои представления о мире. Я посмотрел на общество, которое очень отличается от нашего, — говорит телеведущий.
Обучение в Лондоне разочаровало телеведущего, но он мог пожить в другой стране, поработать там.
— Когда я вернулся на четвертом курсе и пошел на практику в налоговую, я понял, что для меня эта тропинка несколько дискомфортна, — продолжает Сергей Притула.
После окончания университета телеведущий начал заниматься организацией концертов, параллельно работал на радио.
— Когда тебя три-четыре года признают лучшим радиоведущим города, ты чувствуешь, что уперся головой в какой-то потолок.
Как я всегда считал, что бродить в собственном соку и не иметь какой-нибудь конкурентной среды — это худшее для молодого человека, который стремится к самореализации и какому-то росту, — комментирует он.
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Сергей Притула нашел работу в Киеве и переехал в столицу.
— Я получил первые работы. Затем был Comedy Club, длинные кастинги, и я стал ведущим на Новом канале.
Я шел вперед. И это был постоянный и непрерывный путь вперед и вверх, а не танцевание на месте, — рассказывает телеведущий.
Уже достигнув успеха, Сергей Притула не остановился, а начал искать другие сферы для самореализации. В частности, он активно занимается благотворительностью.
— Я начал заниматься детскими домами, домами семейного типа. Потом началась война. И мне пришлось приостановить деятельность по детям и больше внимания обращать на помощь армии, — говорит он.
Кстати, Варъяты Шоу сейчас занимается реабилитационным центром для ребят, которые возвращаются из фронта.
Кроме того, он занимается вопросом украинского языка на телевидении.
— Я был единственным украиноязычным резидентом в Comedy Club Украина. В 2010 году я возглавил первое украиноязычное шоу Варъяты. Думаю, мы сделали много за десять лет для популяризации украинского языка и украинского юмора, — продолжает Сергей Притула.
Сейчас телеведущий не собирается останавливаться.
— Я не люблю резких скачков. Такая поэтапность и попытки влезать максимально глубоко и те сферы, за которые я берусь, дали свой результат того, кем я есть сегодня, — объясняет он.
Он ценит свой опыт, а также друзей, которых встретил на жизненном пути.
Телеведущий вскоре празднует 40-ю годовщину, но пока не чувствует себя на эти годы.
— Как я в своих музыкальных предпочтениях застрял в 90-х, в том замечательном альтернативном роке, так же я не чувствую себя на 40, — добавляет он.
По его словам, годы — это опыт.
— Мои годы — мое богатство. И я ценю то, что я получил за это время, тот круг общения, который у меня сложился, — рассказывает он.
Сейчас, по словам Сергея Притулы, только седина выдает его возраст. Но он не собирается ее прятать.
— Мне кажется, что мужчина должен уметь правильно стареть. Я старею точно так же, как подрастает аудитория, с которой я общаюсь последние 10-15 лет, — подводит итог он.
Серия материалов о Сергее Притуле
Факты ICTV подготовили серию материалов о телеведущем Сергее Притуле, в которых он рассказал о своих планах касательно выборов мэра Киева.
Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе Сергей Притула занимается волонтерством. Своим опытом волонтерства в Украине он поделился с нашим сайтом.
Также телеведущий рассказал, как провел карантин и о своем шоу Варъяты.