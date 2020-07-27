Популярная украинская реперша Alyona Alyona похудела на 10 килограммов. О сбалансированном режиме питания и первых результатах похудения — читайте в материале.
Певица опубликовала в своем Instagram фото, где видны первые результаты тренировок и диеты. Звезда позирует в спортивной одежде с набором диетических продуктов в руках. Вместо запланированных 4 месяцев певице удалось сбросить лишние килограммы всего лишь за 1,5 месяца.
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‼️-10 кілограм‼️ ⠀ Як і обіцяла — поділюся подробицями того, як я над собою працюю. ⠀ 15 червня після дня народження (виповнилося 29 років) мої ваги показали 127,5 кг, і оскільки концертна діяльність зупинена, я вирішила приділити час тілу і схуднути за рік на 29 кг. ⠀ Ви всі проявили до мене надзвичайно велику увагу — мій дірект просто тріщав словами мотивації, підтримки, були різні приклади власних історій, варіанти з чого почати і з ким працювати, до кого звертатися. (За що вам усім безмежно вдячна. Мої підписники — найкращі в світі люди ????????????) ⠀ І я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви — @dr_povorozniuk . На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. ⠀ І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років ????, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення — в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету ???????????? ⠀ Я ще з Балі намагалася харчуватися краще, ніж в минулому році — їла багато свіжих фруктів, каші — така собі вуглеводна атака. Але виявилося, що так було не правильно. Тому варто починати змінювати себе з КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЛІКАРЯ! Робити зріз по стану здоров’я — обов’язок кожного перед самим собою! ⠀ Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще — ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. ⠀ Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5. ⠀ Я маю також фізичні навантаження та тренування, але про це — в наступному пості ???????????? Ще раз дякую всім за поради та підтримку. Для нас просто не існує нічого неможливого!
Певица призналась, что на момент получения результатов анализов была в шаге от сахарного диабета, поэтому программу похудения начала с консультации у врача, к чему призывает и своих подписчиков. В пищевом рационе звезды сейчас находится много овощей, круп с низким гликемическим индексом, а также оливковое и льняное масло. Звезда не ест молочных продуктов и сладостей.
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Также певица сообщила, что начинает свой день в 6 утра и ложится спать не позже 23 часов. При этом звезда питается три раза в день.
Alyona Alyona пообещала, что вскоре раскроет секреты своих тренировок.
Фанаты поддерживают девушку в ее стремлении похудеть и всячески выражают свое восхищение:
- Ты большая молодец! Желаю успехов!
- Умница! Продолжай дальше в том же духе!
- Целеустремленная, уверенная и неотразима… Это все о тебе!
Недавно в своем Instagram известная украинская реперша Alyona Alyona опубликовала информацию о своем весе, а также заявила, что собирается сбросить лишние килограммы:
Топим жир! И это я не о возрасте, а о цели похудеть, которую себе поставила. 15 июня, после своего дня рождения я встала на весы и увидела цифру в 127,5 килограммов! И тогда за год решила похудеть на 29 кг!