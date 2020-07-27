Популярная украинская реперша Alyona Alyona похудела на 10 килограммов. О сбалансированном режиме питания и первых результатах похудения — читайте в материале.

Певица опубликовала в своем Instagram фото, где видны первые результаты тренировок и диеты. Звезда позирует в спортивной одежде с набором диетических продуктов в руках. Вместо запланированных 4 месяцев певице удалось сбросить лишние килограммы всего лишь за 1,5 месяца.

Певица призналась, что на момент получения результатов анализов была в шаге от сахарного диабета, поэтому программу похудения начала с консультации у врача, к чему призывает и своих подписчиков. В пищевом рационе звезды сейчас находится много овощей, круп с низким гликемическим индексом, а также оливковое и льняное масло. Звезда не ест молочных продуктов и сладостей.

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Также певица сообщила, что начинает свой день в 6 утра и ложится спать не позже 23 часов. При этом звезда питается три раза в день.

Alyona Alyona пообещала, что вскоре раскроет секреты своих тренировок.

Фанаты поддерживают девушку в ее стремлении похудеть и всячески выражают свое восхищение:

Ты большая молодец! Желаю успехов!

Умница! Продолжай дальше в том же духе!

Целеустремленная, уверенная и неотразима… Это все о тебе!

Недавно в своем Instagram известная украинская реперша Alyona Alyona опубликовала информацию о своем весе, а также заявила, что собирается сбросить лишние килограммы: