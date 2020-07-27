Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в сериале Игра престолов Софи Тернер впервые стала мамой.
Она и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями 22 июля, роды прошли в одном из медучреждений Лос-Анджелеса.
Пара пока не сообщала о радостном событии, о рождении первенца узнали СМИ.
Читайте: Звезда Игры престолов Софи Тернет беременна — СМИ
Журналистам удалось узнать и пол малыша: Софи Тернер родила девочку. Имя ребенка пока неизвестно.
Личная жизнь Софи Тернер
Софи Тернер и Джо Джонс поженились в июле 2019 года.
Они отпраздновали свадьбу во Франции, а затем делились фото романтической церемонии в сети.
О своей беременности Софи Тернер официально не сообщала. Информацию о состоянии звезды распространили журналисты в феврале 2020 года.
Источник: TMZ