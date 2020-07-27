Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в сериале Игра престолов Софи Тернер впервые стала мамой.

Она и ее муж, певец Джо Джонас, стали родителями 22 июля, роды прошли в одном из медучреждений Лос-Анджелеса.

Пара пока не сообщала о радостном событии, о рождении первенца узнали СМИ.

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Журналистам удалось узнать и пол малыша: Софи Тернер родила девочку. Имя ребенка пока неизвестно.

Личная жизнь Софи Тернер

Софи Тернер и Джо Джонс поженились в июле 2019 года.

Они отпраздновали свадьбу во Франции, а затем делились фото романтической церемонии в сети.

О своей беременности Софи Тернер официально не сообщала. Информацию о состоянии звезды распространили журналисты в феврале 2020 года.

Источник: TMZ