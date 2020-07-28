Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым видео в Tik-Tok.
Под музыку Настя позирует в воде, а когда начинается быстрый бит, ныряет в море, изображая при этом быстрый бег.
Новый ролик Настя Каменских подписала как утренняя мотивация.
@nkofficialmorning motivation ???? ☀️ ##nk ##nkofficial ##summervibes♬ Run — AWOLNATION
Сейчас певица находится на одном из курортов Турции, где в понедельник, 27 июля, выступала с концертом.
Свои последние посты в Instagram Настя Каменских подписывает хэштегом workation, что значит сочетание двух английских слов — работа и отпуск.
Фото: kamenskux