Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым видео в Tik-Tok.

Под музыку Настя позирует в воде, а когда начинается быстрый бит, ныряет в море, изображая при этом быстрый бег.

Новый ролик Настя Каменских подписала как утренняя мотивация.

Сейчас певица находится на одном из курортов Турции, где в понедельник, 27 июля, выступала с концертом.

Свои последние посты в Instagram Настя Каменских подписывает хэштегом workation, что значит сочетание двух английских слов — работа и отпуск.

Фото: kamenskux