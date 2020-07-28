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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Утренняя мотивация: Каменских показала тренировку под водой в Турции

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым видео в Tik-Tok.

Под музыку Настя позирует в воде, а когда начинается быстрый бит, ныряет в море, изображая при этом быстрый бег.

Новый ролик Настя Каменских подписала как утренняя мотивация.

@nkofficialmorning motivation ???? ☀️ ##nk ##nkofficial ##summervibes♬ Run — AWOLNATION

Сейчас певица находится на одном из курортов Турции, где в понедельник, 27 июля, выступала с концертом.

Свои последние посты в Instagram Настя Каменских подписывает хэштегом workation, что значит сочетание двух английских слов — работа и отпуск.

Фото: kamenskux

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