Турецкий вояж Потапа и Антитела в пустыне: как шоу-бизнес выходит из карантина

Более четырех месяцев в карантине для украинских звезд стали настоящим испытанием. И если весной артисты сидели преимущественно дома на самоизоляции. То с приходом лета, когда карантин затянулся, начали искать варианты продолжения своей деятельности.

Вооружившись всеми антивирусными причиндалами, Потап вместе со своей группой Mozgi отправился в заграничный вояж в Турцию. Дав фактически старт нетрадиционным сейчас гастролям.

Солист группы Антитела Тарас Тополя вообще улетел в безлюдную пустыню — для съемок своего уникального киношного клипа.

Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец организовал автомобильные концерты. И за два месяца уже объездил девять украинских городов.

Яркие эмоции сейчас и у певицы Натальи Могилевской. Она наконец-то представила публике свой новый альбом, над которым работала весь карантин.

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Большой творческий подъем и у отечественных театральных актеров. Ведь если в начале карантина они разве что соревновались в конкурсе на роль ведущего программы Фазенда, то теперь вернулись к профессии. Театральными подмостками для комедийных спектаклей стал крупнейший в Киеве пляжный комплекс на крыше.

Концерт, на котором под известные хиты танцует полный зал. Да еще и не привычных, а космических зрителей. Такую идею с виртуальным миром на съемочной площадке недавно воплотил в жизнь генеральный директор популярных музыкальных телеканалов Сергей Перцев.

Всех пришельцев организаторы мероприятия дорисовывали на специальном оборудовании. Причем прямо во время выступления артистов.

Космическое шоу, к которому присоединилось немало популярных артистов, стало первой пробой пера.

25 июля, ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий вышла замуж за вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Пара только официально оформила свой союз, а празднование решила перенести на неопределенный срок в связи с ситуацией в мире, и Украина в частности.