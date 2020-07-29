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Было невероятно больно: Херд выступила с речью в деле по иску Деппа

Судебный процесс, который длился между Джонни Деппом и британским изданием The Sun, которое актер обвинил во лжи, завершился.

В частности, оно опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Депп бил свою бывшую жену Эмбер Херд, которая выступала в суде в качестве свидетеля.

Адвокат актера в финальном обращении отметил, что для Деппа важно очистить свое имя от этого ужасного обвинения, поскольку из-за этого пострадала его репутация.

Со своей стороны Эмбер Херд в своих показаниях заверила, что в течение трех лет совместной жизни была жертвой домашнего насилия.

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Под залом суда она выступила с эмоциональной речью:

Было невероятно больно снова переживать период разрыва моих отношений, ставить под сомнение свои мотивы и правду, а также рассказывать в суде и транслировать всему миру наиболее травмирующие подробности моей жизни с Джонни.

Я придерживаюсь своих показаний в суде и верю в британское правосудие, — сказала Херд.

Однако СМИ сообщили, что речь не восприняли, зато люди выразили свою поддержку Деппу.

В целом судебный процесс длился три недели. За это время бывшие супруги вылили немало грязи друг на друга. В частности, Джонни Депп рассказал о причинах развода с Эмбер Херд.

Актер уверял, что Херд постоянно унижала его, прибегала к насилию, била актера в лицо и даже швыряла в него бутылки от алкоголя.

Источник: Dailymail

Фото: Dreamstime

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