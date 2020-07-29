Американская певица Бритни Спирс опубликовала странное видео в своем Instagram и вызвала волну вопросов у пользователей.
В сообщениях артистки поклонники давно находят сигналы с просьбой о помощи.
Читайте: В конце видео слышен хруст: Бритни Спирс сломала ногу, танцуя для Instagram
В новом ролике Бритни подходит к любимому Сэму Асгари, который загорает и начинает касаться его губ бутылкой с водой, после чего начинает смеяться.
Под видео Сэм поддержал ее, оставив в комментарии несколько смайлов, которые смеются до слез.
Поклонники попытались найти на видео очередное скрытое послание, поскольку в комментариях снова и снова всплывает хэштег #FreeBritney.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Иск в суд матери Бритни Спирс
Мать американской певицы Бритни Спирс снова подала в суд с просьбой на распоряжение многомиллионными доходами дочери.
Линн Спирс хочет получать специальные сообщения по всем вопросам фонда, который обладает большинством активов Бритни.