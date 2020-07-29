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#FreeBritney: Бритни Спирс озадачила поклонников новым видео

Американская певица Бритни Спирс опубликовала странное видео в своем Instagram и вызвала волну вопросов у пользователей.

В сообщениях артистки поклонники давно находят сигналы с просьбой о помощи.

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В новом ролике Бритни подходит к любимому Сэму Асгари, который загорает и начинает касаться его губ бутылкой с водой, после чего начинает смеяться.

Под видео Сэм поддержал ее, оставив в комментарии несколько смайлов, которые смеются до слез.

Поклонники попытались найти на видео очередное скрытое послание, поскольку в комментариях снова и снова всплывает хэштег #FreeBritney.

 

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The key to a happy relationship is to be annoying as hell 

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Иск в суд матери Бритни Спирс

Мать американской певицы Бритни Спирс снова подала в суд с просьбой на распоряжение многомиллионными доходами дочери.

Линн Спирс хочет получать специальные сообщения по всем вопросам фонда, который обладает большинством активов Бритни.

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