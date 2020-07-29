Потап и Mozgi рассказали о выживании шоу-бизнеса на карантине и новых проектах

Карантин ударил по украинскому шоу-бизнесу и оставил многих исполнителей без возможности заработать. Однако этот период принес и много пользы, подарив новое видение организации выступлений и записи клипов.

Участники группы Mozgi рассказали Фактам ICTV, как прошел их карантин и какие позитивные моменты им удалось вынести.

Шоу-бизнес прогнулся. Как выживали артисты

По словам участников коллектива, в начале карантина остановилось создание песен, съемки клипов и концерты. Это оставило некоторых артистов без возможности заработать.

— Трудно артистам, которые находились в нише, или начинающим. Им сейчас захочется выйти с гитарой в переход. Если пойдете, одевайте маски, — говорит Алексей Потапенко (Потап).

Артистам, которые сделали себе имя, во время карантина было проще. Они выживали за счет съемок в рекламе.

— Реклама остается. Это как живительная сила, как кровь шоу-бизнеса. Ты думаешь, что перед тобой стоят мальчики, а это напитки, прокладки и сосиски, — продолжает рэпер.

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XXII век. Новые форматы и виртуальные артисты

Несмотря на это, пауза была недолгой, и певцы стали искать новые форматы для работы. По словам участников группы Mozgi, есть потенциал в организации онлайн-выступлений.

— Нам предложили новый формат. Это XXII век. Выступать для ненастоящих людей в настоящем зале. Мы спели и побежали смотреть на экран. Когда реальное соединяется с виртуальным — это интересно, — продолжает Потап.

По его словам, плюс карантина в том, что он подарил новое видение организации работы. Многие звезды стали думать в этом направлении.

— Мышление поменялось. Мы активно думаем над созданием виртуальных артистов, — комментирует рэпер.

Хотя эти новые форматы не отменяют старых традиционных концертов.

— Конечно, хотелось бы выступать больше и для живых людей, но, если эта тема будет развиваться, почему бы не встретиться с виртуальной женщиной, — добавляет Алексей Потапенко.

Съемки клипов с тестами и дистанциями

В карантин группе Mozgi удалось даже снять клип на песню Chica Bamboni. Делали они это с соблюдением всех правил.

— Мы сделали это со всеми прибамбасами, с масками, с разделенной площадкой на три части, с проверками, — говорит Потап.

Кроме того, не обошлось без тестов.

— Каждому, кто был на площадке, сделали тест до этого. И не только на коронавирус, — добавляет Алексей Загородний (Позитив).

По словам ребят, своим примером они показали коллегам, что возможно работать даже во время действия ограничительных мер.

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Жизнь в полупустом отеле. Первое выступление за границей

Кроме того, группа Mozgi провела первый концерт за границей после введения карантином. По их словам, такая работа тоже возможна.

— Мы сейчас вернулись из Турции, куда полетели на самолете в масках, сидели на отельных сидениях, приезжали в отдельное место, готовились к концерту в полупустом отеле, — рассказывает Алексей Потапенко.

Красивые маски и жизнь на природе. Плюсы карантина

Также певцы поделились с нами тем, как они проводили карантин и как относятся к новым правилам.

Так, участники группы позитивно восприняли пребывание во время карантина на природе.

— Я на время карантина переселился на фазенду. Мне там так понравилось. Я стал подумывать, что я, наверное, не городской житель. Там больше свободы, больше колорита, ближе к природе, — говорит Вадим Федоров (Дядя Вадя).

Не видят они ничего плохого и в масках. Наоборот, они позитивно относятся к введению такого правила.

— Моя жена Настя Каменских нашла позитив в ношении маски. Она говорит, что теперь с удовольствием будет ходить в маске. Первое: ее никто не узнает, никто к ней не пристает. Втрое: это красиво, это уважение друг к другу, — дополняет Потап.

По его словам, когда человек надевает маску, он больше европеец и гражданин мира, чем когда бы это ни было.

Шоу-бизнес выходит из карантина

После творческой паузы из-за пандемии коронавируса и карантина украинский шоу-бизнес начинает возвращаться к жизни.

Так, певцы и группы начинают снимать клипы в диких и уединенных местах с соблюдением всех карантинных мер.

Кроме того, они начинают организовывать онлайн-выступления и выезжать с концертами за границу.

Валерия Черненко