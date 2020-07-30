Каменских поделилась горячим фото в купальнике со шнуровкой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками двумя снимками с летнего отдыха в Турции.

На фотографиях певица в бежевом купальнике со шнуровкой на груди позирует лежа в гамаке. На ногах у певицы массивные кроссовки.

— Пора сесть и отдохнуть, — написала она.

Певица выложила две фотографии и предложила подписчикам проголосовать, какая лучше. Большинство из них проголосовали за оба снимка.

За два часа публикация певицы собрала более 65 тыс. лайков.

— Ты красавица и прелесть, Настенька. Оба фото хороши, — пишут поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Июл 2020 в 9:59 PDT

Каменских проводит свой отпуск в Турции и регулярно публикует снимки и видео. Даже во время отдыха певица умудряется заниматься спортом.

28 июля Каменских поделилась с поклонниками новым видео в Tik-Tok. В начале ролика Настя позирует в воде, а когда начинается быстрый ритм, она ныряет в море, изображая при этом бег.