PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Каменских поделилась горячим фото в купальнике со шнуровкой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками двумя снимками с летнего отдыха в Турции.

На фотографиях певица в бежевом купальнике со шнуровкой на груди позирует лежа в гамаке. На ногах у певицы массивные кроссовки.

— Пора сесть и отдохнуть, — написала она.

Певица выложила две фотографии и предложила подписчикам проголосовать, какая лучше. Большинство из них проголосовали за оба снимка.

За два часа публикация певицы собрала более 65 тыс. лайков.

— Ты красавица и прелесть, Настенька. Оба фото хороши, — пишут поклонники.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских проводит свой отпуск в Турции и регулярно публикует снимки и видео. Даже во время отдыха певица умудряется заниматься спортом.

28 июля Каменских поделилась с поклонниками новым видео в Tik-Tok. В начале ролика Настя позирует в воде, а когда начинается быстрый ритм, она ныряет в море, изображая при этом бег.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка