Каменских поделилась горячим фото в купальнике со шнуровкой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками двумя снимками с летнего отдыха в Турции.
На фотографиях певица в бежевом купальнике со шнуровкой на груди позирует лежа в гамаке. На ногах у певицы массивные кроссовки.
— Пора сесть и отдохнуть, — написала она.
Певица выложила две фотографии и предложила подписчикам проголосовать, какая лучше. Большинство из них проголосовали за оба снимка.
За два часа публикация певицы собрала более 65 тыс. лайков.
— Ты красавица и прелесть, Настенька. Оба фото хороши, — пишут поклонники.
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Каменских проводит свой отпуск в Турции и регулярно публикует снимки и видео. Даже во время отдыха певица умудряется заниматься спортом.
28 июля Каменских поделилась с поклонниками новым видео в Tik-Tok. В начале ролика Настя позирует в воде, а когда начинается быстрый ритм, она ныряет в море, изображая при этом бег.