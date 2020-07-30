Репера Энди Картрайта нашли мертвым в его квартире. Жена артиста рассказала, что ее возлюбленный умер из-за передоза, а затем она расчленила тело и разложила по пакетам. Женщина четыре дня жила с телом умершего репера, пока не решилась сообщить о происшествии своему адвокату.

Биография Энди Картрайта

Энди Картрайт, настоящее имя которого Александр Юшко, родился 17 августа 1990 года в городе Нежин Черниговской области.

— У меня всегда было строго лимитированное количество друзей и конкретные интересы. В школе дела шли хорошо, в начальных классах мой дневник обычно выглядел так: несколько пятерок по разным предметам и внизу жирное два за поведение, — рассказывал в одном из своих интервью Энди Картрайт.

Также известно, что в детстве репер посещал секцию самбо, уроки игры на фортепиано, шахматный кружок.

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Образование он получал в Нежинском педагогическом университете по специальности преподаватель английского языка.

Впервые Энди появился на реп-баттле в 2014 году. Тогда он проиграл популярному российскому исполнителю ATL.

В 2016 году Картрайт снова появился на Versus, но победу ему в противостоянии с Obe 1 Kanobe получить не удалось.

Смерть Энди Картрайта

В Петербурге (Россия) умер репер Энди Картрайт (Александр Юшко).

Женщина утверждает, что супруг умер из-за передоза. После чего она расчленила тело музыканта и разложила по пакетам, которые разместила в холодильнике и в коридоре.

Жену артиста Марину задержали правоохранители.

Фото: kkkartrait