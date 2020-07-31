Певица LOBODA презентовала клип на песню Boom Boom вместе с российским рэпером PHARAOH.

Продюсером одиозного видеоклипа стал актер и юморист Александр Гудков.

В съемках приняли участие такие представители российского шоу-бизнеса, как Екатерина Варнава, Ида Галич, Карина Крокс и Лолита Милявская.

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Видеоработа начинается с цитаты одной из главных идеологов феминизма Симоны де Бовуар.

Однако самой интересной стало появление в клипе Boom Boom Ксении Собчак, кандидата в президенты России на выборах 2018 года.

Через час после премьеры клип посмотрели почти полмиллиона пользователей, однако сейчас количество дизлайков превышает количество лайков.

Премьера песни Билли Айлиш

Также свою новую видеоработу представила американская певица Билли Айлиш.

Ее трек и клип My Future, стилизованный под мультфильм, стал первой оригинальной работой в 2020 году.

Всего несколько часов клип посмотрели более 3 млн пользователей.