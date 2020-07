Американская певица Билли Айлиш представила новый трек и клип на песню My Future.

Песня рассказывает о прошлом Билли и как оно повлияло на ее творчество.

Суть песни кроется в том, чтобы научиться любить себя и отбросить все мысли из прошлого, чтобы увидеть будущее.

Клип стилизирован под мультфильм, в котором Билли блуждает в лесу под дождем, а потом выходит солнце и все расцветает.

— Я влюблена в свое будущее и не могу дождаться встречи с ним, — говорит певица.

За несколько часов пост в Instagram Билли набрал более 4,5 млн лайков, а 18-летнюю певицу поддержал кумир ее детства — Джастин Бибер.

Трек доступен для прослушивания на всех площадках.

My Future — это первый оригинальный трек Билли Айлиш в 2020 году, не считая сингла No time to die, записанный для нового фильма о Джеймсе Бонде.

Когда ей предложили записать песню для этого фильма, Билли не скрывала своих эмоций.

По ее словам, спеть для легендарной франшизы Бонда это большая честь для нее.