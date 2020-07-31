Netflix будет снимать свой первый фильм в Украине, который будет называться The Last Mercenary.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов, — рассказал Ткаченко.

Съемки проводят международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.

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— Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента станет еще и первой, которая олучит рибейты в Украине, — добавил Ткаченко.

Продюсеры — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

Ведьмак от Netflix

Популярный медийный сервис Netflix анонсировал приквел (часть, показывающая время до начала основных событий) сериала Ведьмака (The Witcher).

Приквел The Witcher: Blood Origin будет содержать шесть серий: в нем покажут события, которые происходили за 1200 лет до появления первого ведьмака.