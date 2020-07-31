Олег Винник празднует день рождения — биография и хиты певца

Олег Винник внезапно ворвался в украинский шоу-бизнес и сразу завоевал благосклонность публики. Сегодня певцу исполняется 47 лет.
Биография Олега Винника
Певец родился в Черкасской в селе Вербовка. Еще в школе Олег Винник выступал, пел и играл на электрогитаре. Высшее образование получил в Каневском училище культуры на хормейстерском отделении.
С юношеского возраста писал поэзию, которая позже стала текстом для его величайших хитов. Позже он устроился на работу в Черкасский народный хор и стал главным солистом коллектива.
По программе культурного обмена Олег Винник поехал в Германию, где познакомился с жанром мюзикла. Там исполнителя заметил американский преподаватель по вокалу Джон Леман.
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В Германии поклонники знали Винника под псевдонимом Olegg. Позже он получил главную роль — партию Жана Вальжана — в мюзикле Обездоленные по произведению Виктора Гюго.
В 2011 году певец вернулся в Украину, где к нему сразу поступило несколько предложений от продюсеров. Артист начал сольную карьеру.
Личная жизнь
О своей личной жизни певец не рассказывает, а семья отказывается давать интервью журналистам.
В медиа появилась информация, что у певца есть жена Таисия Сватко, и они вместе воспитывают сына, который родился еще в Германии. Артистка выступает под псевдонимом Таюне.
Хиты Олега Винника
За время своей сольной карьеры певец успел не только написать множество хитов и собрать полные концертные залы, но и завоевал симпатии украинских женщин.
Клип Олега Винника Здравствуй, невеста собрал более 35 млн просмотров, а вот популярная Нино на три млн меньше.
Нино
Волчица
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