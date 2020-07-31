Британский режиссер Алан Паркер умер 31 июля в возрасте 76 лет. Зрители знают его по таким работам, как Полуночный экспресс, Эвита, Сердце Ангела и Стена.

О причине смерти ничего неизвестно.

Паркер был дважды номинирован на Оскар: в 1978 году – за Полуночный экспресс и в 1988 году – за Миссисипи в огне.

Фильм Стена он снял для группы Pink Floyd на основе ее альбома The Wall.

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Что известно о Паркере

Алан Паркер родился в Лондоне 14 февраля 1944 года. Его считают одним из основателей Британской гильдии кинорежиссеров, но начинал он свою карьеру с рекламы – работал копирайтером.

Его первая заметная работа в кино – написание сценария для фильма Мелоди.

Как режиссер Паркер снимал рекламу и работал над телефильмами для BBC.

31 июля также стало известно о смерти Оксаны Ворониной — известной украинской актрисы, скончавшейся в возрасте 51 года после продолжительной болезни.

Источник: Variety