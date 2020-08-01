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Ольга Тищук |

Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви

Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви

Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви

Про особенную историю любви Джейсона Момоа и Лизы Боне  журналисты говорят уже более 15 лет, а в Голливуде ее называют сказочной и необычной. О трогательной истории любви актеров читайте в материале Фактов ICTV.

Двадцатилетняя Лиза Боне играла одну из главных ролей в комедийном сериале Шоу Косби. Каждый раз, когда она появлялась на экране, восьмилетний Джеймс повторял, что завоюет сердце актрисы и они будут вместе. Такое желание маленького мальчика натолкнуло его стать актером.

Когда Момоа было 26 лет, а Боне — 38 судьба их свела на вечеринке в джазовом клубе. Однако актер не был столь успешным и известным.

Мы только оказались в нужном месте, в нужное время, общие друзья, — сказал Джейсон в интервью.

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Увидев Лизу, мужчина не смог произнести ни слова, а когда женщина подошла, чтобы познакомиться — чуть ли не потерял сознание, поскольку она была для него королевой всю жизнь. Актер не имел автомобиля и попросил Боне отвезти его в гостиницу, где устроился на ночь. Но девушка предложила по дороге остановиться в кафе и заказала себе любимое пиво Джейсона. В этот момент мужчина понял, что она — идеальная женщина.

Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, но он меня зацепил, — позже призналась звезда.

После нескольких часов приятного общения, когда они вышли из помещения Момоа подхватил Лизу на руки, перекинув через плечо и, по ее словам, забрал в свою жизнь. С тех пор голливудская пара не расставалась.

  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
  • Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви
Джейсон Момоа и Лиза Боне — история любви / 5 фотографий

Несмотря на то, что влюбленные уже 15 лет вместе и воспитывают двоих детей, официально супругами они стали только в 2017 году.

Фото: Instagram

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