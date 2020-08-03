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Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники США, она летит домой — СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже почти год борется с раком, покинула клинику в США и возвращается домой.

Ее пустой особняк в подмосковном Крекшино посетили родственники — мать и двое детей — Анна и Майк.

С начала лечения звезды сериала Моя прекрасная няня в доме не жил никто, что подтвердили соседи.

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Вероятно, их приезд и обусловлен тем, что они ждут возвращения Анастасии.

Анастасия Заворотнюк возвращается домой после лечения — СМИ

Отмечается, что Анастасия Заворотнюк проходила лечение рака в клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Center, где раньше лечилась известная певица Жанна Фриске.

Это стало понятно благодаря регулярным рейсам мужа Анастасии, Петра Чернышева, в Нью-Йорк, где и расположено медицинское учреждение.

Актер летал в США в разгар пандемии коронавируса, поскольку имеет американское гражданство.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в начале осени 2019 года — ей диагностировали рак головного мозга.

За это время актриса перенесла несколько операций, а СМИ успели распространить слухи о полном и неизлечимом параличе и даже смерти Заворотнюк.

Петр Чернышев с тех пор отказывается от всех выступлений и никак не комментирует состояние жены, а сама Анастасия оборвала общение с поклонниками и журналистами.

Источник: Комсомольская правда

Фото: podderzhka_azavorotnyuk

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