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Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Обнаженная Лобода раскинулась на стуле возле моря

Украинская певица Светлана Лобода выложила в сеть горячее фото с отдыха.

Недавно любимица публики LOBODA презентовала клип на песню Boom Boom вместе с российским рэпером PHARAOH, а уже сегодня нежится под солнышком у моря.

Место своего отдыха артистка не рассекретила, однако на фото видно, что там мало людей, тем более певица загорает топлес.

— Унесенная ветром, — коротко подписала фото Лобода.

ЧитайтеМой: LOBODA представила новый сингл

 

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Премьера клипа

В съемках клипа Boom Boom приняли участие такие представители российского шоу-бизнеса, как Екатерина Варнава, Ида Галич, Карина Крокс и Лолита Милявская.

Однако самой интересной стало появление в клипе Boom Boom Ксении Собчак, кандидата в президенты России на выборах 2018 года.

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