Украинская певица Светлана Лобода выложила в сеть горячее фото с отдыха.
Недавно любимица публики LOBODA презентовала клип на песню Boom Boom вместе с российским рэпером PHARAOH, а уже сегодня нежится под солнышком у моря.
Место своего отдыха артистка не рассекретила, однако на фото видно, что там мало людей, тем более певица загорает топлес.
— Унесенная ветром, — коротко подписала фото Лобода.
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Премьера клипа
В съемках клипа Boom Boom приняли участие такие представители российского шоу-бизнеса, как Екатерина Варнава, Ида Галич, Карина Крокс и Лолита Милявская.
Однако самой интересной стало появление в клипе Boom Boom Ксении Собчак, кандидата в президенты России на выборах 2018 года.