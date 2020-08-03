Украинская певица Светлана Лобода выложила в сеть горячее фото с отдыха.

Недавно любимица публики LOBODA презентовала клип на песню Boom Boom вместе с российским рэпером PHARAOH, а уже сегодня нежится под солнышком у моря.

Место своего отдыха артистка не рассекретила, однако на фото видно, что там мало людей, тем более певица загорает топлес.

— Унесенная ветром, — коротко подписала фото Лобода.

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View this post on Instagram A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 3, 2020 at 10:34am PDT

Премьера клипа

В съемках клипа Boom Boom приняли участие такие представители российского шоу-бизнеса, как Екатерина Варнава, Ида Галич, Карина Крокс и Лолита Милявская.

Однако самой интересной стало появление в клипе Boom Boom Ксении Собчак, кандидата в президенты России на выборах 2018 года.