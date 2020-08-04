Ирина Горбачева рассекретила отношения с музыкантом Антоном Савлеповым

Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила романтические отношения с бывшим участником группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Совместные снимки с Антоном оценили более 80 тыс. поклонников.

В своем посте Горбачева откровенно призналась в искренних чувствах, связанных с Киевом.

14 июня актриса опубликовала праздничное поздравление для своего “мальчика” — именно в тот день Антон Савлепов и праздновал свой день рождения.

В 2019 году Ирина Горбачева снялась в клипе музыканта на песню Бомба.

Ирина Горбачева у Дудя

В начале апреля Ирина Горбачева посетила шоу Юрия Дудя и рассказала о своем отношении к Владимиру Зеленскому.

Так, во время президентских выборов в Украине она поддержала Зеленского, поскольку он тоже был актером, как и Горбачева.

Источник: irina_gorbacheva