Ирина Горбачева рассекретила отношения с музыкантом Антоном Савлеповым

Российская актриса Ирина Горбачева подтвердила романтические отношения с бывшим участником группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.
Об этом она сообщила в своем Instagram.
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Совместные снимки с Антоном оценили более 80 тыс. поклонников.
В своем посте Горбачева откровенно призналась в искренних чувствах, связанных с Киевом.
14 июня актриса опубликовала праздничное поздравление для своего “мальчика” — именно в тот день Антон Савлепов и праздновал свой день рождения.
В 2019 году Ирина Горбачева снялась в клипе музыканта на песню Бомба.
Ирина Горбачева у Дудя
В начале апреля Ирина Горбачева посетила шоу Юрия Дудя и рассказала о своем отношении к Владимиру Зеленскому.
Так, во время президентских выборов в Украине она поддержала Зеленского, поскольку он тоже был актером, как и Горбачева.
Источник: irina_gorbacheva