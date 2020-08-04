Как Меган Маркл нарушала королевский протокол

Меган Маркл празднует свой 39-й день рождения 4 августа.

До получения титула герцогини Сассекской Рейчел Меган Маркл была известной американской актрисой и фотомоделью.

Со временем после свадьбы вместе с принцем Гарри она решает сложить все королевские полномочия, что стало настоящим прецедентом в истории Великобритании.

Факты ICTV собрали 5 самых ярких моментов, когда герцогиня Меган Маркл нарушала королевский протокол.

Нелюбовь к колготкам

Согласно королевскому протоколу, все женщины королевской семьи должны носить колготки или чулки вместе с платьями.

Меган отказалась от этой традиции уже на первой официальной встречи, когда Гарри объявил об их помолвке.

Уже позже, после свадьбы, у Меган Маркл произошел конфликт с Кейт Миддлтон, когда женщины не смогли прийти к общему языку, надо ли надевать колготки маленьким подружкам невесты принцессы Шарлотты.

Опоздание с фото первенца

6 мая 2019 Меган Маркл родила первинця — сына Арчи.

В отличие от принцессы Дианы и Кейт Миддлтон, первую фотосессию со своим новорожденным ребенком она провела только через несколько дней после родов.

Тогда супруги объяснил это стремлением “отпраздновать рождение сына в одиночку, без прессы”.

Однако и Диана, и Кейт делились фотографиями уже через несколько часов после родов прямо в больнице.

Отказ от “королевских” причесок

Что касается причесок для женщин из королевской семьи, существует одно правило — волосы должны быть уложенными.

Однако журналистам уже надоело считать, сколько раз Меган позволяла себе появиться на людях с небрежным пучком на голове.

Кроме прогулок и общения с прессой, с такой прической герцогиня появилась даже во время официального визита в Северную Ирландию.

Автографы и объятия поклонников

Во время общения и встреч с поклонниками королевской семьи также существует свод правил и рекомендаций.

Обычно все члены королевской семьи придерживаются формальностей, а вот Меган Маркл часто обнимается со своими фанатами и даже раздает автографы.

Объятия (из соображений безопасности и из уважения к положению) в королевской семье запрещены.

Правило “до замужества”

На праздничные торжества британской королевы Елизаветы II обычно приглашают только членов семьи, но для Меган здесь тоже сделали исключение.

В 2010 году Кейт Миддлтон не позволили провести Рождество с королевой — тогда она ​​и принц Уильям были помолвлены, а не женаты, поэтому Кейт не считалась членом семьи.

А вот Рождество 2018 Меган и Гарри (которые поженились только в мае) провели в кругу королевской семьи.

Ответ королевы

Британская королева Елизавета II отменила торжества ко дню рождения Меган Маркл, о чем стало известно в конце июля.

По личному распоряжению королевы, в день рождения жены принца Гарри Меган Маркл, 4 августа, в Вестминстерском аббатстве не будут звенеть колокола.

Так она решила лишить актрису подобной чести, хотя колокола звучат в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи.

Отказываясь от королевских полномочий, супруги Меган и Гарри также лишились королевских льгот и традиций.