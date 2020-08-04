Как Меган Маркл нарушала королевский протокол

Меган Маркл празднует свой 39-й день рождения 4 августа.
До получения титула герцогини Сассекской Рейчел Меган Маркл была известной американской актрисой и фотомоделью.
Со временем после свадьбы вместе с принцем Гарри она решает сложить все королевские полномочия, что стало настоящим прецедентом в истории Великобритании.
Факты ICTV собрали 5 самых ярких моментов, когда герцогиня Меган Маркл нарушала королевский протокол.
Нелюбовь к колготкам
Согласно королевскому протоколу, все женщины королевской семьи должны носить колготки или чулки вместе с платьями.
Меган отказалась от этой традиции уже на первой официальной встречи, когда Гарри объявил об их помолвке.
Уже позже, после свадьбы, у Меган Маркл произошел конфликт с Кейт Миддлтон, когда женщины не смогли прийти к общему языку, надо ли надевать колготки маленьким подружкам невесты принцессы Шарлотты.
Опоздание с фото первенца
6 мая 2019 Меган Маркл родила первинця — сына Арчи.
В отличие от принцессы Дианы и Кейт Миддлтон, первую фотосессию со своим новорожденным ребенком она провела только через несколько дней после родов.
Тогда супруги объяснил это стремлением “отпраздновать рождение сына в одиночку, без прессы”.
Однако и Диана, и Кейт делились фотографиями уже через несколько часов после родов прямо в больнице.
Отказ от “королевских” причесок
Что касается причесок для женщин из королевской семьи, существует одно правило — волосы должны быть уложенными.
Однако журналистам уже надоело считать, сколько раз Меган позволяла себе появиться на людях с небрежным пучком на голове.
Кроме прогулок и общения с прессой, с такой прической герцогиня появилась даже во время официального визита в Северную Ирландию.
Автографы и объятия поклонников
Во время общения и встреч с поклонниками королевской семьи также существует свод правил и рекомендаций.
Обычно все члены королевской семьи придерживаются формальностей, а вот Меган Маркл часто обнимается со своими фанатами и даже раздает автографы.
Объятия (из соображений безопасности и из уважения к положению) в королевской семье запрещены.
Правило “до замужества”
На праздничные торжества британской королевы Елизаветы II обычно приглашают только членов семьи, но для Меган здесь тоже сделали исключение.
В 2010 году Кейт Миддлтон не позволили провести Рождество с королевой — тогда она и принц Уильям были помолвлены, а не женаты, поэтому Кейт не считалась членом семьи.
А вот Рождество 2018 Меган и Гарри (которые поженились только в мае) провели в кругу королевской семьи.
Ответ королевы
Британская королева Елизавета II отменила торжества ко дню рождения Меган Маркл, о чем стало известно в конце июля.
По личному распоряжению королевы, в день рождения жены принца Гарри Меган Маркл, 4 августа, в Вестминстерском аббатстве не будут звенеть колокола.
Так она решила лишить актрису подобной чести, хотя колокола звучат в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи.
Отказываясь от королевских полномочий, супруги Меган и Гарри также лишились королевских льгот и традиций.