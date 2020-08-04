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Объятия с фанатами и отсутствие колготок: как Меган Маркл нарушала королевский протокол

Меган Маркл празднует свой 39-й день рождения 4 августа.

До получения титула герцогини Сассекской Рейчел Меган Маркл была известной американской актрисой и фотомоделью.

Со временем после свадьбы вместе с принцем Гарри она решает сложить все королевские полномочия, что стало настоящим прецедентом в истории Великобритании.

Факты ICTV собрали 5 самых ярких моментов, когда герцогиня Меган Маркл нарушала королевский протокол.

Нелюбовь к колготкам

Как Меган Маркл нарушала королевский протокол

Согласно королевскому протоколу, все женщины королевской семьи должны носить колготки или чулки вместе с платьями.

Меган отказалась от этой традиции уже на первой официальной встречи, когда Гарри объявил об их помолвке.

Уже позже, после свадьбы, у Меган Маркл произошел конфликт с Кейт Миддлтон, когда женщины не смогли прийти к общему языку, надо ли надевать колготки маленьким подружкам невесты принцессы Шарлотты.

Опоздание с фото первенца

Как Меган Маркл нарушала королевский протокол

6 мая 2019 Меган Маркл родила первинця — сына Арчи.

В отличие от принцессы Дианы и Кейт Миддлтон, первую фотосессию со своим новорожденным ребенком она провела только через несколько дней после родов.

Тогда супруги объяснил это стремлением “отпраздновать рождение сына в одиночку, без прессы”.

Однако и Диана, и Кейт делились фотографиями уже через несколько часов после родов прямо в больнице.

Отказ от “королевских” причесок

Как Меган Маркл нарушала королевский протокол

Что касается причесок для женщин из королевской семьи, существует одно правило — волосы должны быть уложенными.

Однако журналистам уже надоело считать, сколько раз Меган позволяла себе появиться на людях с небрежным пучком на голове.

Кроме прогулок и общения с прессой, с такой прической герцогиня появилась даже во время официального визита в Северную Ирландию.

Автографы и объятия поклонников

Как Меган Маркл нарушала королевский протокол

Во время общения и встреч с поклонниками королевской семьи также существует свод правил и рекомендаций.

Обычно все члены королевской семьи придерживаются формальностей, а вот Меган Маркл часто обнимается со своими фанатами и даже раздает автографы.

Объятия (из соображений безопасности и из уважения к положению) в королевской семье запрещены.

Правило “до замужества”

Как Меган Маркл нарушала королевский протокол

На праздничные торжества британской королевы Елизаветы II обычно приглашают только членов семьи, но для Меган здесь тоже сделали исключение.

В 2010 году Кейт Миддлтон не позволили провести Рождество с королевой — тогда она ​​и принц Уильям были помолвлены, а не женаты, поэтому Кейт не считалась членом семьи.

А вот Рождество 2018 Меган и Гарри (которые поженились только в мае) провели в кругу королевской семьи.

Ответ королевы

Британская королева Елизавета II отменила торжества ко дню рождения Меган Маркл, о чем стало известно в конце июля.

По личному распоряжению королевы, в день рождения жены принца Гарри Меган Маркл, 4 августа, в Вестминстерском аббатстве не будут звенеть колокола.

Так она решила лишить актрису подобной чести, хотя колокола звучат в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи.

Отказываясь от королевских полномочий, супруги Меган и Гарри также лишились королевских льгот и традиций.

Фото: Dreamstime

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