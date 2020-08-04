На телеканале СТБ осенью 2020 года покажут расширенную версию сериала Спіймати Кайдаша, снятого по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого.

Его показ весной вызвал небывалый резонанс. Все лето создателей сериала просили сделать продолжение или повторный показ, поэтому по просьбе зрителей они решили показать режиссерскую версию — с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда Крепостной Тарас Цымбалюк и Киборгов – Виктор Жданов.

Также сериал показал зрителям новых звезд украинского кино. В главных ролях: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

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– Наверное, у многих Кайдашева сім’я ассоциируется со школьной травмой. И только мне повесть так сильно нравилась, что я перечитывала ее десятки раз. Когда я начала работать над проектом, я поняла, почему меня так цепляла эта история. Она про меня, мою семью, соседей, окружение и землю, на которой я выросла. Тогда я еще не знала про иронию и критический анализ, но Нечуй-Левицкий именно это и делал: критиковал, иронизировал и анализировал. Но не по-злому, а как обращение к близким людям. Он их поставил перед зеркалом и сказал: Смотрите, вы же такие прекрасные! Почему вы такие несчастные? У нас нет главных героев. И нет разделения на плохих и хороших. Они все неоднозначные. И всем ты сочувствуешь, — комментирует Ворожбит.







Спіймати Кайдаша: осенью на экраны выйдет расширенная версия сериала / 2 фотографии

12-серийный проект Спіймати Кайдаша в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку. Вышел на экраны весной 2020 года.

Вышел на экраны весной 2020 года и сразу получил первые места по количеству просмотров, поразив украинцев своей естественностью. Как будто камера просто подглядывала за жизнью реальных людей.

Сюжет, герои и много сцен — по мотивам Нечуй-Левицкого, но весь сериал охватывает современные 10 лет — с 2005-го до 2014 года.