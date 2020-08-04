Вокруг украинской модели и певицы Даши Астафьевой всегда множество интриг, мужчины без ума от ее снимков, а женщины завидуют ее фигуре.

4 августа Астафьева празднует свой 35-й день рождения. Факты ICTV подготовили 5 знаковых фото звезды.

Обложка Playboy, которая изменила ее жизнь

На обложке 2009 сексуальная выпускница Фабрики звезд показала полностью обнаженное тело. Даша только удачной позой прикрывала интимные места. Сама артистка потом вспоминала, что перед фотосессией провела много времени у бассейна в имении Хью Хефнера, и на съемках визажистам пришлось изрядно потрудиться, гримируя ее покрасневшее тело. Это фото с легкостью покорило не только Хью Хефнера, но и сердца миллионов мужчин, а карьера модели стремительно пошла вверх.

Фото, которое собрало наибольшее количество лайков в Instagram

Это фото Даши собрало более 46 000 лайков, что является крупнейшим достижением за всю историю ее Instagram. Полупрозрачная одежда вызвала шквал эмоций в комментариях и десятки комплиментов от ее поклонников.

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Фото, которое вызвало больше всего дискуссий в сети

Наибольшее количество комментариев собрало фото сценического образа Астафьевой и ее группы. Она устроила конкурс и пообещала подарок тому, кто угадает вес ее корсета, изготовленного из настоящего жемчуга.

Вариантов было множество от 100 граммов и до 20 килограмм, однако оказался правильным ответ в 4 килограмма.

Астафьева, которая всех удивила

Без макияжа, прически и наряда — таким Дашу не видел никто. Поклонники привыкли видеть звезду изысканной, а здесь она показала, что такая, как все.

Первое фото Даши в Instagram

Вот это нежное фото с чувствительной подписью стало первым на ее странице.

Под фото она цитировала слова Боба Марли об отношениях, которыми вдохновила многих людей:

Она может думать о тебе не каждую секунду в день, но она может отдать тебе часть себя, потому что она знает — ты можешь разбить ее сердце. Так не рань ее, не меняй ее, не анализируй и не ожидай от нее того, что выше его возможностей. Улыбайся, когда она делает тебя счастливым, давай ей знать, когда она тебя злит, и скучай по ней, когда ее нет рядом.

Кто такая Даша Астафьева