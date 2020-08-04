Вокруг украинской модели и певицы Даши Астафьевой всегда множество интриг, мужчины без ума от ее снимков, а женщины завидуют ее фигуре.
4 августа Астафьева празднует свой 35-й день рождения. Факты ICTV подготовили 5 знаковых фото звезды.
Обложка Playboy, которая изменила ее жизнь
На обложке 2009 сексуальная выпускница Фабрики звезд показала полностью обнаженное тело. Даша только удачной позой прикрывала интимные места. Сама артистка потом вспоминала, что перед фотосессией провела много времени у бассейна в имении Хью Хефнера, и на съемках визажистам пришлось изрядно потрудиться, гримируя ее покрасневшее тело. Это фото с легкостью покорило не только Хью Хефнера, но и сердца миллионов мужчин, а карьера модели стремительно пошла вверх.
Фото, которое собрало наибольшее количество лайков в Instagram
Это фото Даши собрало более 46 000 лайков, что является крупнейшим достижением за всю историю ее Instagram. Полупрозрачная одежда вызвала шквал эмоций в комментариях и десятки комплиментов от ее поклонников.
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Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды… Вот, почему, прежде чем сказать « да» , я всегда требую идею съемки Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто, гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы, заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля … Спасибо @natashakot ???? #mua @diana_bodruh #accessories @accentuate_official #style @favoritki
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Фото, которое вызвало больше всего дискуссий в сети
Наибольшее количество комментариев собрало фото сценического образа Астафьевой и ее группы. Она устроила конкурс и пообещала подарок тому, кто угадает вес ее корсета, изготовленного из настоящего жемчуга.
Вариантов было множество от 100 граммов и до 20 килограмм, однако оказался правильным ответ в 4 килограмма.
Астафьева, которая всех удивила
Без макияжа, прически и наряда — таким Дашу не видел никто. Поклонники привыкли видеть звезду изысканной, а здесь она показала, что такая, как все.
Первое фото Даши в Instagram
Вот это нежное фото с чувствительной подписью стало первым на ее странице.
Под фото она цитировала слова Боба Марли об отношениях, которыми вдохновила многих людей:
Она может думать о тебе не каждую секунду в день, но она может отдать тебе часть себя, потому что она знает — ты можешь разбить ее сердце. Так не рань ее, не меняй ее, не анализируй и не ожидай от нее того, что выше его возможностей. Улыбайся, когда она делает тебя счастливым, давай ей знать, когда она тебя злит, и скучай по ней, когда ее нет рядом.
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Ты можешь быть у неё не первым, не последним и не единственным. Она любила перед тем, как полюбила снова. Но если она любит тебя сейчас, что ещё не так? Она не идеальна, но ведь ты тоже, и вы оба никогда не будете идеальными вместе. Но если она заставляет тебя смеяться, тем более подумай дважды, если она даёт тебе возможность быть человеком, делать ошибки, держаться за неё и давать ей всё, что ты можешь. Она может думать о тебе не каждую секунду в день, но она может отдать тебе часть себя, потому что она знает — ты можешь разбить её сердце. Так не рань её, не меняй её, не анализируй и не ожидай от неё того, что выше её возможностей. Улыбайся, когда она делает тебя счастливым, давай ей знать, когда она тебя злит, и скучай по ней, когда её нет рядом. #я_вернулась ????
Кто такая Даша Астафьева
- Родилась Даша 4 августа 1985 в Орджоникидзе Днепропетровской области в обычной семье. В детстве над ней смеялись из-за аллергических высыпаний и худощавого телосложения, однако она пришла к такому успеху, которому может позавидовать любой.
- Училась на режиссерском факультете, где преподавали вокал. Переехав в Киев, познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, который предложил принять участие в Фабрике звезд. Известной стала в составе группы Nikitа, с апреля 2017 выступает сольно.
- Карьера модели началась когда ее снимки увидел фотограф, интересовавшийся двойниками. Он считал, что она похожа на американскую модель 1950-х годов Бетти Пейдж. В 2006 Астафьева стала playmate месяца украинского издания Playboy, а через некоторое время познакомилась с его основателем Хью Хефнером.
- Карьера певицы и модели по сей день радует поклонников Даши своим взлетом, поэтому надеемся, что так будет и впредь. Такая эпатажная звезда как Астафьева не может остаться без внимания.