Голливудская актриса Меган Фокс опубликовала пикантное фото со своим избранником — американским рэпером Колсоном Бейкером.

На черно-белом снимке пара позирует перед зеркалом. Меган с мокрыми волосами закутанная в полотенце, тогда как ее избранник демонстрирует подтянутое тело, покрытое татуировками.

— До боли хороший мальчик. Мое сердце — твое, — подписала фото Меган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Fox (@meganfox) 5 Авг 2020 в 5:57 PDT

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Еще в мае 2020 года СМИ писали о том, что Меган Фокс бросила Брайана Остина Грина ради Колсона Бейкера. Уже в июне пару застали за горячими поцелуями на улицах Лос-Анджелеса.

Позже Меган Фокс и Колсон Бейкер перестали скрывать свои отношения. По словам влюбленных, во время первой встречи они почувствовали особую связь.