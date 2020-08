Музыкантов The Killers обвинили в изнасиловании девушки — что говорит расследование

Звукорежиссер Чез Шерри, которая работала с американской группой The Killers более 10 лет назад, обвинила музыкантов в изнасиловании девушки.

Она написала, что была свидетелем разговора, когда один из организаторов концерта общался с музыкантами. Вроде, он говорил им, что в гримерке их ждет девушка.

Позже она слышала, как мужчины обменивались впечатлениями о сексуальном контакте.

Trigger warning. This is my story. I was a tech for the largest sound company in the world working for one of the biggest bands in the world (still).

I’ve never had any sort of justice. I wonder about her all the time.

Please share my story about my time with THE KILLERS. https://t.co/SlELWD6aje

— Chez Cherrie (@ofcherrie) July 28, 2020