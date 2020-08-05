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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Музыкантов The Killers обвинили в изнасиловании девушки — что говорит расследование

Звукорежиссер Чез Шерри, которая работала с американской группой The Killers более 10 лет назад, обвинила музыкантов в изнасиловании девушки.

Она написала, что была свидетелем разговора, когда один из организаторов концерта общался с музыкантами. Вроде, он говорил им, что в гримерке их ждет девушка.

Позже она слышала, как мужчины обменивались впечатлениями о сексуальном контакте.

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Однако расследование показало, что артисты не были причастны к изнасилованию. Кроме того, охранники и другие работники заверили, что не видели тогда в гримерке пьяную обнаженную девушку.

Предполагаемая жертва, которая находилась за кулисами после концерта, также опровергла факт насилия.

Также в июне этого года американского актера Дэнни Мастерсона обвинили в трех изнасилованиях. Однако он все отрицает.

Если следствие докажет причастность Дэнни Мастерсона к изнасилованию, ему грозит до 45 лет заключения.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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