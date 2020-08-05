Суспільне 5 августа начало прием заявок для участия в нацотборе на детское Евровидение 2020, который продлится до 25 августа.

Правила впервые изменены. Теперь дети могут попасть на песенный конкурс как с собственной песней, так и с кавером. Отбор и голосование будут проходить в режиме онлайн.

Этапы нацотбора на детское Евровидение 2020:

Первый — 5-25 августа. Участник подает заявку на сайте нацотбора junior.eurovision.ua, в течение суток его видео публикуют с хэштегом #uajesc2020. До 25 августа они собирает лайки.

Второй — 26-27 августа. Определяется шортлист из 11 лучших участников: восемь — с авторской песней, двое — с каверами, а также участник, видео которого наберет наибольшее количество лайков.

Третий — 28 августа-4 сентября. Объявление имен 11 участников, а также запись песни, которую предоставит Суспільне для исполнителей каверов, и по желанию ее смогут записать исполнители собственных песен.

Четвертый — 5-7 сентября. Голосование, в ходе которого жюри и пользователи соцсетей определят победителя национального отбора.

Пятый — до 12 сентября будет объявлено имя победителя национального отбора на детское Евровидение-2020.

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Детское Евровидении 2020 состоится в Польше 29 ноября.

Евровидение 2020

Украину на детском Евровидении 2019 представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

А основной международный песенный конкурс Евровидение 2020 в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.

Однако группа Go_A, выигравшая нацотбор, будет представлять Украину на Евровидении в 2021 году.

Источник: Суспільне